Droneoptagelser, angiveligt foretaget af pro-russiske separatister, viste på det sociale medie Telegram serier af eksplosioner og kampvogne inde på stålværkets område. De ukrainske myndigheder meddelte, at de har mistet kontakten med soldaterne.

Imens afviste Kreml onsdag, at et angreb er i gang. Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, henviste til, at præsidenten den 21. april gav sine generaler ordre til ikke at storme stålværket, men derimod at sikre, at »ikke en flue slap ud«. Ifølge Peskov greb de russiske styrker kun ind for at forhindre, at de ukrainske soldater udnyttede evakueringen af civile til at indtage deres tidligere forsvars- og skudpositioner.