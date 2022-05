Haiti har udleveret frygtet bandeleder til USA

Banden har også i høj grad kontrol med landvejen til Den Dominikanske Republik. Den Dominikanske Republik og Haiti ligger begge på øen Hispaniola.

Bandekriminaliteten har for alvor taget til i Haiti, efter at præsident Jovenel Moïse blev likvideret i juli sidste år.

Siden har de haitianske myndigheder mistet kontrollen med en stor del af både hovedstaden og provinsen.

Flere hundrede familier har set sig nødsaget til at flygte fra Port-au-Prince inden for de seneste ti dage. Her har 400 Mawozo bekriget en anden bande i forstæder til hovedstaden.

Mindst 20 civile har mistet livet.