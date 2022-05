Guvernør: Mindst ti dræbt i angreb på fabrik i Østukraine

Mindst 10 mennesker er dræbt og 15 såret i et russisk angreb mod et koksværk i Avdijivka i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk, hvor angrebet skete.

- Russerne vidste præcis, hvad de sigtede på. De ansatte var lige færdige med deres vagt og ventede ved et busstoppested for at tage bussen hjem fra fabrikken, siger guvernør Pavlo Kyrylenko.