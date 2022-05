Guvernør: 21 dræbt i angreb ved den største by i Donbas

21 indbyggere i den østukrainske by Donetsk har mistet livet, efter at russiske styrker tirsdag har gennemført voldsomme angreb mod byen, som er den største i Donbas-området.

Derudover er 27 mennesker blevet såret i angrebene. Det oplyser guvernøren for Donetsk-regionen, Pavlo Kyrylenko, sent tirsdag aften.

Mindst ti af de dræbte mistede livet i et russisk angreb mod et koksværk i Avdijivka, som ligger få kilometer nordvest for Donetsk.