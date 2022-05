04/05/2022 KL. 15:15

For abonnenter

Vesten advarer: Putin kan snart erklære fuldbåren krig mod Ukraine

En formel krigserklæring mod Ukraine vil kunne afhjælpe en række af de udfordringer, det russiske militær står over for i krigen i Ukraine. Både USA og Storbritannien advarer nu om, at Vladimir Putin på årsdagen for sejren over Nazityskland om en uge vil tage skridtet videre i sin hidtil fejlslagne miltæroperation.