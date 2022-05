Paris

Evakueringen fra det sønderskudte stålværk i Mariupol bør også omfatte de soldater, der igennem to måneder har forskanset sig der i underjordiske rum og tunneler.

Appellen kommer fra Kateryna Prokopenko, netop som russiske styrker tirsdag indledte noget, der ligner et totalangreb på de sidste forskansede ukrainske soldater i byen. Hun er gift med 30-årige Denis Prokopenko, kommandanten for Azov-regimentet under Ukraines nationalgarde.