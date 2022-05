Da ukrainske forhandlere i april kom til Istanbul for at forsøge at opnå en våbenhvile med repræsentanter fra den russiske regering, fik de en opsigtsvækkende besked med hjemmefra.

Forhandlerne skulle hverken drikke eller spise noget eller røre ved overflader, fordi den russiske oligark Roman Abramovitj og to ukrainere ved et tidligere møde i den ukrainske hovedstad, Kyiv, mentes at være blevet forgiftet.