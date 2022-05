Malis militærjunta bryder forsvarsaftaler med Frankrig

I sidste uge blev de franske tv-kanaler RFI og France 24 forbudt i det vestafrikanske land.

De forsvarsaftaler, som militærjuntaen nu bryder, kom på plads i 2014. Aftalerne blev indgået, året efter at franske styrker blev indsat i Mali for at hjælpe maliske styrker med at stoppe en offensiv fra islamister.

Sahel-regionen i Afrika, hvor Mali ligger, har i mange år været præget af vold og uroligheder fra jihadister.

Derfor har der siden 2013 været en FN-mission i landet. Danmark deltog i denne fra 2014 og frem til januar i år.

Dengang meddelte Mali, at danske soldater ikke var velkommen i landet, fordi de ikke havde fulgt nødvendige protokoller.

Danmark trak sig herefter ud af Mali, og det samme har Frankrig og andre vestlige allierede besluttet at gøre.