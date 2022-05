De massive våbenleverancer og løftet om endnu flere milliarder kroner fra USA til Ukraine skal ses i et langt bredere perspektiv end blot at få russerne til at tabe i den nu krigshærgede tidligere sovjetrepublik.

Faktisk skal det ses som en advarsel til diktatorer verden over om, at de ikke skal begive sig ud i lignende krigseventyr som det, Putin netop har gjort i Ukraine. Det skrev avisen Wall Street Journal i sidste uge og satte dermed atter fokus på det markante skifte, der lige nu foregår i amerikansk udenrigspolitik som følge af krigen i Ukraine.