02/05/2022 KL. 15:15

Seniorforsker kalder Danmarks genåbning af ambassade i Kyiv for en naturlig forlængelse af Mette Frederiksens løfter til præsident Zelenskyj

»Det er et klart signal om Danmarks støtte til Ukraine,« siger en udenrigspolitisk ekspert, der bider mærke i flere ting ved det danske initiativ til på ny at have en diplomatisk repræsentation i landet.