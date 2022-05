Han var en heroisk ukrainsk pilot og blev kaldt ”Spøgelset fra Kyiv”. Der var bare ét problem

Han var en helt, og hans gerninger så utrolige, at de næsten var ubegribelige. For til trods for at russerne kontrollerede Ukraines luftrum, havde den ukrainske jagerpilot skudt hele 40 af russernes fly ned, hvilket havde givet ham øgenavnet ”Spøgelset fra Kyiv”.

Først blev piloten ikke navngivet, men siden blev den 29-årige major Stepan Tarabalka udråbt til at være helten. De ukrainske myndigheder hyldede hans heltemod på Twitter og Telegram. Og den 13. marts bekræftede de, at han var død i kamp, og hædrede ham posthumt med ordenen ”Helt af Ukraine”. Men der var bare et problem: