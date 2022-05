New Zealands grænser er åbne for første gang i over to år

Turismeminister Stuart Nash siger, at tusindvis af mennesker forventes at lande i New Zealand mandag.

- I dag er en festdag. Dette er en stort øjeblik i forhold til vores genkobling til resten af verden.

- Vores genkoblingsstrategi handler om mere end at genforene familie og venner. Den er en nødvendig i forhold til at styrke vores økonomiske genopretning, siger han.

Ifølge ministeren regner myndighederne med, at cirka 33.000 mennesker vil ankomme til landet på ugentlig basis. Dette tal forventes at stige, i takt med at kontrollen med grænserne bliver lempet endnu mere.