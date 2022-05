Flyselskab vil åbne første direkte rute mellem Sydney og London

Aftalen med den franske flyproducent Airbus er et stort gennembrud for Alan Joyce. Han har tidligere beskrevet den direkte flyvning mellem Sydney og London som ”den hellige gral” for det 101 år gamle luftfartsselskab.

Qantas lancerede første gang ruten mellem Sydney og London i 1947. Dengang krævede flyvningen adskillige stop på vejen, og hele turen tog omkring 58 timer.

I 2018 præsenterede Qantas sin første direkte flyvning fra Australien til London. Således tager det omkring 17 timer at flyve cirka 14.500 kilometer direkte fra Perth i det vestlige Australien til den britiske hovedstad.

For få dage siden meddelte Boeing, at udviklingen af den amerikanske flyproducents 777X-jetliner bliver forsinket yderligere. På et tidspunkt var jetlineren med i kampen om den første direkte flyvning fra Australiens østkyst til London og New York City.