Leder af mexicansk narkokartel anholdt af agenter

De mexicanske myndigheder har anholdt en formodet leder af det magtfulde narkotikartel Jalisco nueva generation (CJNG).

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den anholdte, Francisco Javier Rodriguez Hernandez, er kendt som ”El Senoron”. Han er blandt andet mistænkt for flere drab og for at lede flere narkotikafabrikker, som fremstiller syntetiske stoffer.