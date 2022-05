Rusland truer med Satan 2 - her er USA's modsvar

Rusland har for 10 dage siden foretaget en test af et hypersonisk atomvåbenbærende missil kaldet RS-28 Sarmat eller Satan 2. Missilet, der kan udslette mål på størrelse med Frankrig eller Texas, er blevet diskuteret på russisk stats-tv. Her noterede paneldeltagerne, at Satan-2 kan nå for eksempel fra Rusland til Paris på 200 sekunder. Og til Berlin på 106 sekunder. Det skriver Expressen.se.