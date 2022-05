Nancy Pelosi og Volodymyr Zelenskyj trykkede hånd i Kyiv

Torsdag foreslog den amerikanske præsident, Joe Biden, yderligere økonomisk støtte til ukrainerne.

I tweetet skriver Pelosi, at USA arbejder på at gøre det forslag til virkelighed.

Volodymyr Zelenskyj har på Twitter delt en video, hvor de to trykker hånd. I videoen udtrykker den amerikanske politiker sin støtte til Ukraine.

- Jeres kamp er en kamp for alle. Så vores forpligtigelse er at være der for jer, indtil kampen er ovre, siger Nancy Pelosi i videoen.

Zelenskyj skriver i en besked på Twitter, at USA har en lederposition blandt de lande, der støtter Ukraine.