Bestræbelserne fra FN og Røde Kors på at redde civile ud af helvedet i stålværket i Mariupol fortsatte mandag, men flere hundrede civile var stadig fanget i tunneler og kældre under det mægtige kompleks.

Grupper af civile, fortrinsvis ældre kvinder og mødre med små børn, så søndag sollyset for første gang i mange uger, da de udgjorde første bølge i det, myndighederne håber vil blive en komplet evakuering af byen og stålværket. Videoer viste, hvordan ældre kvinder og mødre med små børn kravlede over bunker af murbrokker for at stige op i en bus.