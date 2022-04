Klimaforandringer skaber nye hotspots for virusudbrud

Klimaforandringerne skaber nye hotspots for virusudbrud og øger risikoen for en ny pandemi.

Årsagen er, at varmere vejr vil føre dyr mod køligere områder, hvor deres første møder med andre arter vil øge risikoen for, at nye - og potentielt meget smitsomme - virusser smitter mennesker.

Det viser et nyt studie, som er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature.