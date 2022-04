Det siger den amerikanske præsident torsdag. Han siger, at USA skal gøre sin del for at hjælpe Ukraine.

- Prisen for denne kamp - det er ikke billigt - men at give efter for aggressioner vil være endnu dyrere, siger han.

Biden ønsker også, at det skal være muligt at beslaglægge flere penge og aktiver fra russiske oligarker og bruge midlerne til at betale for krigsindsatsen. Samme lovgivning forsøger Canada at få i stand.

USA og dets allierede i Europa har allerede indefrosset aktiver til en værdi af 212 milliarder kroner fra rige russere med tilknytning til den russiske præsident, Vladimir Putin.