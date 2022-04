Nato-chef: Krig i Ukraine kan trække ud i årevis

Nato-lande er klar til at støtte Ukraine i adskillige år med at føre krig mod Rusland. Herunder at støtte Ukraine med at modernisere sin hær med moderne vestligt udstyr i stedet for gamle våben fra sovjettiden.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag.

- Vi er nødt til at forberede os på lang sigt. Der er absolut en mulighed for, at denne krig vil trække ud og vare i måneds- og årevis, siger han til et ungdomsforum i Bruxelles.