Ruslands apoteker melder om mangel på medicin

Men det skyldes ikke, at udenlandske producenter af medicin nægter at levere deres produkter.

- Den største nationale distributør har forsikret, at til og med 27. april har ikke en eneste udenlandsk producent meddelt, at de ophører med at levere medicinalvarer.

- Dertil skal lægges, at der er forhandlinger i gang med nogle af dem om at øge leverancerne, oplyser tilsynet.

Tass skriver ikke, hvilke typer medicin der er mangel på. Eller hvor omfattende problemet er.

Nyhedsbureauet nævner heller ikke krigen i Ukraine og de omfattende vestlige sanktioner, der har ramt Rusland.