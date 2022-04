Den viste sig at have en slags seletøj på, og da hvidhvalen blev hængende i området, besluttede en dykker for at kigge nærmere på den.

Dykkeren fik seletøjet af hvalen, og det viste sig at have russiske inskriptioner. Angiveligt stod der ”Lavet i Sankt Petersborg”, og muligvis havde der tidligere siddet et kamera i selerne.