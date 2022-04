Canada vil forsøge at sælge russiske oligarkers aktiver

Udtrykket oligark anvendes hyppigt om russere, der er blevet styrtende rige ved for eksempel at overtage statsejede virksomheder efter Sovjetunionens sammenbrud.

Canada kan blive det første af verdens store industrilande til at frasælge aktiver, som ejes af sanktionsramte russiske velhavere, og Canada opfordrer allierede til at gøre det samme.

- Der var et svagt led i vores sanktionspakke, nemlig regeringens mulighed for at være i stand til at sælge aktiver, der var beslaglagt, og bagefter anvende gevinsten til at kompensere ofrene for krigen i Ukraine, siger udenrigsminister Joly.