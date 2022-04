Hver femte af verdens reptilarter kæmper for overlevelse

Mike Hoffmann, der er chef for genopretning af vildt ved ngo’en Londons Zoologiske Sammenslutning, opfordrer til, at der gøres mere for at redde reptilerne, der også spiller en rolle for mennesker.

- Det forestående tab af vores reptilarter kan føre til vidtrækkende og uforudsigelige konsekvenser for vores miljø og eget velbefindende, siger han.