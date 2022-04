Amerikansk marinesoldat udveksles med russisk kokainsmugler

Russeren, Konstantin Yaroshenko, var i gang med at afsone en 20 år lang fængselsstraf i USA. Han blev anholdt af amerikanske specialstyrker i Liberia i 2010 for at smugle kokain ind i USA.

Aftalen glæder både den amerikanske præsident, Joe Biden, og landets udenrigsminister, Antony Blinken, der byder amerikaneren velkommen hjem.

- Trevor, en tidligere amerikansk marinesoldat, er fri fra russisk tilbageholdelse, siger Biden i en erklæring.

- Forhandlingerne, der gjorde det muligt for os at bringe Trevor hjem, krævede vanskelige beslutninger, som jeg ikke tager let på, siger præsidenten uden at kommentere direkte på detaljerne.