Volodymyr Zelenskyj var tæt på at brænde sine bedste krigsvenner af.

Tidligt om morgenen var de gået om bord på et af det amerikanske militærs C-17-transportfly på militærbasen Joint Base Andrews i Maryland i USA for at besøge ham i Kyiv.

Men halvvejs over Atlanterhavet på deres hemmelige mission var det, at Volodymyr Zelenskyj pludselig løftede sløret for hemmeligheden.