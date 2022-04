27/04/2022 KL. 20:03

Vestlig enighed om militærhjælp til Ukraine sætter Kreml i en kattepine

Meget tyder på en langvarig udmattelseskrig i Ukraine med Vesten i en mere aktiv rolle. Det øger risikoen for spredning af konflikten og stiller Kreml over for et vanskeligt valg.