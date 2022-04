De færreste har vist efterhånden ikke bemærket, at den to måneder lange krig i Ukraine har gjort det dyrere at leve. Tirsdag aften tog russerne så et nyt middel i brug, og det kan betyde, at varmeregningen bliver endnu større for en bestemt gruppe danskere.

