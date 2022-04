Amerikansk eks-general: Derfor tror jeg på ukrainsk sejr

Repræsentanter for 40 lande – alle allierede af Ukraine – var tirsdag samlet på USA’s militærbase ved Ramstein i Tyskland for at diskutere hjælp til Ukraines kamp mod Rusland.

Ved dagens afslutning lovede USA’s forsvarsminister Lloyd Austin at flytte »himlen og jorden« for at gøre det muligt for Ukraine at besejre i Tyskland. Og han gjorde det klart, at »Ukraine tror klart på, at det kan vinde, og det gør alle her også.«