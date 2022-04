FN-chef til møde i Moskva vil have våbenhvile hurtigst muligt

- Jeg ved, at vi har forskellige udlægninger af, hvad der sker i Ukraine. Det forhindrer os ikke i at have en meget seriøs dialog om, hvordan vi bedst muligt kan mindske folks lidelser.

Guterres understreger videre, at der er akut behov for at etablere humanitære korridorer i Ukraine, så civile kan komme i sikkerhed og hjælp kan komme ind.

Han foreslår, at FN, Rusland og Ukraine taler sammen om at få åbnet disse korridorer.

FN-chefen opfordrer også til, at der foretages en uafhængig undersøgelse af ”mulige krigsforbrydelser” i Ukraine.