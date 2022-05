Befinder man sig i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, er frontlinjen i Ukraine umiddelbart rigtig langt væk – over 6.000 kilometer stik nord og på et helt andet kontinent.

Men det er angiveligt ikke en hindring for, at hundredvis af kampdygtigere etiopiske mænd i alle aldre har ønsket at melde sig som ekstra soldaterkraft under de russiske faner for at hjælpe Rusland med at vinde det igangværende militære slag på europæisk jord.