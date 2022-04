Kim Jong-un lover at booste Nordkoreas atomarsenal

Mandagens parade fandt sted i forbindelse med fejringen af grundlæggelsen af Nordkoreas væbnede styrker.

- Vi vil fortsætte med at tage skridt mod at styrke og udvikle vores nukleare kapaciteter i det hurtigst mulige tempo, sagde Kim Jong-un ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kim holdt sin tale sent mandag aften under paraden, der markerede 90-året for grundlæggelsen af Nordkoreas revolutionære hær på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang.

Nordkorea er i forvejen underlagt strenge internationale sanktioner som følge af sit atomvåbenprogram.