Ukraine: FN's vigtigste opgave er evakuering af Mariupol

- Guterres bør primært fokusere på ét problem, og det er evakuering af Mariupol, siger Ukraines udenrigsminister.

Han refererer til estimater, der vurderer, at omkring 100.000 mennesker er fanget i havnebyen.

I byen forsøger ukrainske soldater at holde russiske styrker for døren omkring et stålværk, hvor hundredvis af civile har søgt ly.

Ifølge Kuleba er det muligt for FN at trænge igennem med en løsning på situationen i den belejrede by.

- Dette er virkelig noget, som FN er i stand til at gøre noget ved. Og hvis han (Guterres, red.) viser politisk vilje, karakter og integritet, håber jeg, at det vil give os mulighed for at tage et skridt fremad, siger udenrigsministeren til AP.