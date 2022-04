Tyrkiet sender kendt systemkritiker i fængsel på livstid

Flere andre har fået 18 års fængsel i samme sag.

Kavala får ikke mulighed for at blive prøveløsladt.

Han var også anklaget for spionage, men de tre tyrkiske dommere mente, at der ikke var beviser nok til at dømme ham for dette.

USA er dybt ”foruroliget og skuffet” over mandagens dom.

- Den uretfærdige domfældelse over ham strider mod respekten for menneskerettigheder, grundlæggende frihedsprincipper og retsstatsprincippet, oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en erklæring.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde sidste år, at Tyrkiet skulle løslade Kavala, fordi der ikke var noget grundlag for at holde ham fængslet. Tyrkiet har dog ignoreret domstolens afgørelse.