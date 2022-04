De globale militærudgifter nåede rekordhøjder i 2021

Ifølge seniorforskeren er det vanskeligt at spå om, hvorvidt Rusland vil være i stand til at opretholde forbruget på sit militær. Det skyldes blandt andet den bølge af sanktioner, der er skyllet ind over landet siden krigen i Ukraine.

Ud over Rusland var USA, Kina, Indien og Storbritannien de lande, der sidste år brugte flest penge på militærudgifter.

USA var klart den største forbruger med 801 milliarder dollar. Alligevel faldt USA’s militærudgifter med 1,4 procent.

Ifølge Diego Lopes da Silva så er det særligt Europa, der bliver interessant at holde øje med i 2022.

Seniorforskeren forventer nemlig et øget forbrug på militæret på store dele af kontinentet som direkte konsekvens af krigen i Ukraine.