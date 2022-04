Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere afvist at besøge Kyiv.

- Der er ingen planer for præsidenten om at tage afsted. Det vil jeg gerne gentage, sagde Bidens pressetalskvinde, Jen Psaki, tidligere på ugen.

Blinken og Austins besøg søndag sker, på et tidspunkt hvor ortodokse kristne i Ukraine forsøger at fejre påske til trods for den igangværende krig.

- Vi er inspirerede af de ortodokse kristnes modstandskraft over for præsident Putins brutale krig, skriver Antony Blinken på Twitter.

- Vi fortsætter med at støtte dem og ønsker dem og alle andre, der fejrer påske, håb og en hurtig tilbagevenden til fred, lyder det.

Krigen i Ukraine blev indledt, da russiske styrker 24. februar gik ind i Ukraine. Søndag har krigen dermed varet præcis en måned.