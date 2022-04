Her er Ukraines egne tabstal

På den anden side har der været mere stille om de tilsvarende ukrainske tal, men indimellem kommer der konkrete fakta ud, og disse har det ukrainske medie Kyiv Independent søndag samlet i en oversigt. Det er sket med de ukrainske myndigheder samt FN som kilder.

Ganske som det er tilfældet for de russiske tab, skal der tages forbehold for, at det er svært at få endeligt bekræftede tal – især fra områderne med de hårdeste kampe samt områder, der er faldet under russisk kontrol.

Med disse forbehold in mente skriver Kyiv Independent, at mindst 2.500-3.000 ukrainske soldater er blevet dræbt i krigen, mens ca. 10.000 er blevet såret.