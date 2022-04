Nye fotoundersøgelser skal dokumentere Estonias vrag

”Estonia”, som skulle sejle fra Tallinn til Stockholm, sank i de tidlige morgentimer 28. september 1994.

137 personer overlevede, mens 852 omkom i en af de værste maritime ulykker i det 20. århundrede.

Det er tidligere blevet besluttet ikke at bjærge vraget, som stadig ligger på Østersøens bund.

En havarikommissionen slog efter tragedien fast, at det var en løsreven bovport, som var årsagen til, at skibet sank.

Det har dog været et mysterium for mange, hvordan færgen kunne synke på under en time.

Overlevende og pårørende til ofrene for ulykken har i årtier kæmpet for en grundigere undersøgelse af hændelsen.