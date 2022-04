Båd med 60 migranter om bord synket ud for Libanon

Ifølge libanesisk Røde Kors er ti ambulancer blevet sendt afsted til en havn i Tripoli i det nordlige Libanon. Det vides ikke med hvilket formål.

En af AFP’s korrespondenter i det nordlige Libanon oplyser, at soldater har lukket for adgang til havnen i Tripoli, og at kun ambulancer får lov at køre ind og ud af havnen.

Familie til personerne om bord på båden har forsamlet sig ved havnen, men har ikke fået tilladelse til at komme ind på havnen, skriver nyhedsbureauet AFP.

En mand, der venter uden for havneområdet for at få nyt om et familiemedlem, beskylder den libanesiske regering for at tvinge folk til at søge væk fra landet, fordi de ikke kan finde arbejde.