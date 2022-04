USA's topministre kommer til Kyiv, siger Zelenskyj

Han siger, at lørdag har været en af de hårdeste dage under krigen mod de russiske angrebsstyrker. Han fremhæver i særdeleshed situationen i Mariupol, hvor soldater og civile i mange uger har været omringet af russiske styrker.

Zelenskyj peger også på, at raketangreb mod Odesa ved Sortehavet har kostet otte mennesker livet. Blandt dem et barn på otte måneder.

Han siger, at han håber på, at præsident Joe Biden kan komme til Kyiv, ”så snart sikkerhedssituationen tillader det”. Det citerer dpa ham for at sige.