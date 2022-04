Det er en uventet melding fra Tyrkiet, som ellers har plejet tætte forbindelser til den russiske regering. Også selv om landet er medlem af Nato.

Tyrkiet har også gode forbindelser til Ukraine og har forsøgt at mægle mellem parterne efter den russiske invasion.

- Vi har lukket luftrummet for Ruslands militære fly - og også de civile - der flyver til Syrien. De havde indtil april, og vi spurgte til det i marts.

- En dag eller to senere sagde de, at Putin havde udstedt en ordre, at ”vi vil ikke flyve mere”, fortæller Cavusoglu om bord på et fly, der skal bringe ham til Uruguay.