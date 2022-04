EU-lande er enige om nye regler for at tøjle techgiganter

Enigheden om DSA kommer, bare kort tid efter at der i EU kom enighed om et andet nyt regelsæt for techgiganter, Loven for Digitale Markeder (DMA).

DMA har fokus på risici for markedsforvridning og retter sig mod de allerstørste digitale aktører for at forhindre dem i at misbruge deres dominerende markedsposition.

Det kunne for eksempel være som i 2017, hvor Google fik en milliardbøde i EU for konkurrenceforvridning for at fremhæve søgeresultater fra sin egen shoppingtjeneste, Google Shopping.

Loven omfatter platforme som søgemaskiner og sociale netværk med mindst 45 millioner aktive EU-brugere om måneden samt en børsværdi på mindst 75 milliarder euro og en årlig omsætning på mindst 7,5 milliarder euro.