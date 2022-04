FN's chef skal mødes med præsident Putin i Moskva

I begyndelsen af april var Zelenskyj inviteret til at tale over en videoforbindelse i FN’s Sikkerhedsråd. Her sagde den ukrainske præsident blandt andet, at der er hårdt brug for at reformere organisationen.

Ifølge Zelenskyj kan FN gå to veje:

- Enten fjerne Rusland, der står bag offensiven og er kilden til krig, så russerne ikke længere kan blokere beslutninger mod deres egen krig.

- Eller I kan vise, hvordan man kan reformere systemet. Og hvis der ikke er noget alternativ, så må I jo opløse jer selv, sagde præsidenten 5. april.