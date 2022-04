33 personer er dræbt under fredagsbøn i afghansk moské

Mindst 33 personer - herunder børn - er fredag blevet dræbt i en eksplosion under fredagsbønnen i en moské i det nordlige Afghanistan.

Det oplyser talibanbevægelsen, der har regeringsmagten i landet.

Yderligere 43 personer meldes at være kommet til skade i angrebet.

- Vi fordømmer denne forbrydelse, og vi udtrykker vores største sympati over for de efterladte, siger Zabiullah Mujahid, talsmand for Taliban.