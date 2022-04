Britiske efterretninger: Rusland lider under tabene

Storbritanniens forsvarsministerium har i en række tweets fredag morgen givet en opdatering på dets efterretninger om situationen i Ukraine.

Her lyder det blandt andet, at man formoder, at Putins beslutning om at blokere stålværket Azovstal skyldes et ønske om at holde modstanden i Mariupol i skak, så man kan frigøre russiske styrker, der kan sendes til andre dele af det østlige Ukraine.