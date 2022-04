Det seneste døgn har atter budt på hårde kampe i det østlige Ukraine - dog i mindre grad end tidligere i den udbombede havneby Mariupol, efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, i et offentligt skue torsdag beordrede angrebet på de sidste forsvarer på Azovstal-stålværket standset. Ifølge ham selv for at spare russiske soldater, som nu i stedet skal belejre.