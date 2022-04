Honduras' ekspræsident udleveret og sigtet for kokainimport

Konkret beskylder amerikanske anklagere ham for at have bidraget til at smugle 500 ton narko - hovedsageligt fra Colombia og Venezuela - til USA via Honduras. Smuglingen blev ifølge anklagerne indledt i 2004, da han sad i landets parlament.

Her skulle han have modtaget millioner af dollar for at hjælpe narkosmuglerne. Blandt andet skulle den mexicanske kartelboss fra Sinaloa Joaquin ”El Chapo” Guzman være blandt kunderne.