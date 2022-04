- Vi ønsker at bygge vores forsvar ikke kun på soldater, men også på tunge våben.

- Den russiske hær går ikke op i antal døde soldater. Det gør vi, og vi vil gerne redde flere liv, men det kræver tungere våben. Dem har vi ikke nok af, og vi vil gerne have flere, sagde han.

Biden siger torsdag, at man er på et kritisk stadie forud for den kommende fase af krigen. Den militære hjælpepakke vil ifølge præsidenten sikre, at våben løbende vil blive leveret til Ukraine over de næste få uger.

Våben vil også blive sendt ”direkte til frontlinjerne for frihed”, siger den amerikanske præsident.