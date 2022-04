Foran Stella Satushevas ekspeditionsluge på hovedpostkontoret i Ukraines største havneby Odesa hænger et A4-ark med en klar udmelding: Det er ikke besværet værd at vente i køen, hvis man kommer for at købe den lille papirstump på 40,5x30 mm, hvorpå en enkelt ukrainsk soldat giver en lodret finger til en russisk mastodont af et gråsort krigsskib.