21/04/2022 KL. 19:00

For abonnenter

En rygende pistol og russiske mødre røber Moskvas taktikker

Efter næsten to måneders belejring har Rusland erklæret sejr i Mariupol. Opsnappede samtaler mellem russiske soldater og deres familier afslører, at mange russiske mødre ikke ser dræbte civile som et problem.